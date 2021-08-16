Профессия избранных

Почему современные девочки мечтают стать судомеханиками

О чем вам говорят названия таких специальностей, как «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования» или «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства»? Сложно? А вот для нынешних подростков – абитуриентов Государственного морского университета им. адмирала Ф. Ф. Ушакова - это не просто слова, а самое настоящее воплощение мечты. Для ее достижения в нынешнем году нужно «всего лишь» пройти конкурс от 5 до 8 человек на место! Испытание непростое: максимальный показатель ЕГЭ будущих судоводителей вырос уже до 271 балла – серьезная конкуренция!

Несмотря на то, что недавно количество бюджетных мест увеличилось почти на треть (до 408), подрос и конкурс. Стало больше и тех, кто мечтал исключительно об «Ушаковке», и никак иначе.

- Когда мы видим, что даже при благоприятном стечении обстоятельств абитуриент по баллам ЕГЭ вряд ли может рассчитывать на бюджет, всегда говорим об этом и советуем выбрать другой вуз, - говорит ответственный секретарь приемной комиссии вуза Лидия Ятченко. - В этот раз было сложно убедить, многие готовы были на любую другую специальность - только бы остаться учиться в «Ушаковке».

Побороться за будущую профессию в области судоходства взялись и девочки, но не всем это оказалось по силам. Из 13, подавших заявление, прошли только 2. Сейчас и юношам, и девушкам предстоит самый простой этап - ожидание и полный штиль. Конкурс завершен, теперь простая формальность - приемная комиссия проверяет данные, предоставленные абитуриентами. 17 августа появятся приказы о зачислении. Желаем всем абитуриентам удачи и попутного ветра!