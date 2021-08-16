Почти 60 бригад специалистов «Россети Кубань» устраняют последствия мощного циклона

Фото: «Россети Кубань»

Специалисты компании «Россети Кубань» в круглосуточном режиме продолжают устранять последствия мощного циклона на объектах электросетевого комплекса Краснодарского края. В зоне ответственности компании «Россети Кубань» восстановлено энергоснабжение в 10 сельских населенных пунктах в пострадавших от циклона районах. Однако непогода усиливается, провоцируя новые технологические нарушения на энергообъектах.

Для восстановления энергоснабжения в зоне ответственности компании «Россети Кубань» задействованы 58 бригад: более 200 специалистов, 69 единиц спецтехники, 15 резервных источников энергоснабжения.

Специалисты Славянского и Юго-Западного филиалов компании «Россети Кубань» за минувшую ночь восстановили работу 15 линий электропередачи и более 450 трансформаторных пунктов в распределительной сети 6-10 кВ.

На энергообъектах высокого класса напряжения (35 кВ и выше) технологические нарушения отсутствуют. Энергоснабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме либо обеспечено за счет резервных источников энергоснабжения.

Для скорейшего устранения последствий стихии на помощь Юго-Западному и Славянскому филиалам компании также направлены бригады из соседних энергорайонов.

Всего в компании в полной готовности находятся 392 бригады энергетиков «Россети Кубань»: 1800 специалистов и 715 единиц спецтехники. В случае необходимости они будут задействованы в ликвидации последствий непогоды на объектах электросетевого комплекса. 106 передвижных дизель-генераторных установок суммарной мощностью 12,6 МВт готовы обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

По прогнозам синоптиков, сильные ливни, грозы и ветер продолжатся в юго-западных и западных районах края в течение 14-15 августа, действует штормовое предупреждение. Фиксируется смещение циклона в северо-западную часть Краснодарского края.