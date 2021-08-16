В Краснодаре 4-летний ребенок выжил, выпав из окна на припаркованную машину

Фото: admkrai.krasnodar.ru

ЧП произошло в Краснодаре в выходной день. 4-летний ребенок выпал из окна на припаркованную машину на улице Коммунаров, 201. Об этом сообщили на городской планерке в мэрии.

- По оперативным данным, 4-летний ребенок залез на окно и облокотился на москитную сетку. Конструкция не выдержала, и малыш полетел вместе с ней вниз. Ребенок получил травмы, но выжил. Сейчас он находится в больнице под наблюдением медиков. Его жизни ничего не угрожает, - прокомментировали в администрации города.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.