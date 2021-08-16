Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край, кажется, попал во власть апокалипсиса. За несколько дней города региона ушли под воду. Несмотря на это, краевой центр стихия обошла стороной. Уровень воды в Краснодарском водохранилище после ливней остается безопасным.

- В настоящее время водосброс ничем не отличается от любого другого летнего дня. Глубина реки в точке наблюдения составляет 16,5 метра. Уровень воды в водохранилище безопасный, - сообщили на планерке в мэрии.

В Краснодаре на выходных объявили режим повышенной готовности. Городские службы и спасатели были готовы ко всем рискам.

Мезоциклон будет действовать до конца дня 16 августа. Но в краевом центре на неделе ожидаются лишь кратковременные дожди.