Юнармейцы становятся юнкорами в «Орленке»

Фото: ВДЦ «Орленок».

Участниками программы стали 108 детей из 33 регионов России. Все они имеют достижения в журналистике и медиатворчестве.

- В этом году мы открываем уже вторую тематическую смену, реализуемую совместно с военно-патриотическим движением «Юнармия». Важно, что данная программа способствует всестороннему развитию ребенка. В рамках проекта ребята поработают не только в сфере патриотики и военного искусства, но и проявят себя творчески - попробуют себя в роли журналистов и кинорежиссеров. За 21 день пребывания в лагере орлята повысят уровень физической подготовки и полноценно научатся работать с медиапродуктом, — прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

С открытием смены орлят поздравили продюсер канала «Юнармия ТВ» организации «Парк Патриот Медиа» Юрий Борисов, пресс-секретарь Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» Владлена Король. Также юнармейцы встретились с заместителем начальника Главного штаба по проектной деятельности Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» Антоном Кузнецовым.

В течение трех недель под руководством профессиональных наставников дети будут осваивать компетенции в сфере журналистики, режиссуры, драматургии, сценической речи, актерского мастерства, операторского искусства, монтажа.

После прохождения учебного курса дети по группам будут работать над созданием авторских материалов. Так, мальчишки и девчонки сделают репортажи о смене и лагере «Юнармеец», видеопроект, посвященный теме экологии, а также художественный фильм на выбранную тему.

Также 22 августа ребята примут участие в телемосте с Международным форумом «Армия-2021».