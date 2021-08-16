В Краснодаре состоится месячник по наведению санитарного порядка

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В преддверии Дня города в Краснодаре пройдет ежегодный месячник по наведению санитарного порядка. Он состоится в период с 23 августа по 24 сентября. Об этом сообщил глава Краснодара Евгений Первышов на городской планерке сегодня, 16 августа.

- Прошу все наши подразделения, внутригородские округа поработать с ТОСами, с общественностью. Всем вместе максимально постараться навести порядок ко Дню города, - обратился к службам глава краевого центра.

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В Краснодаре планируют возобновить акцию «Краснодар — 10 тысяч деревьев». Сейчас администрация города совместно с Департаментом городского хозяйства выбирают питомники, из которых будут поступать саженцы. Когда жители Краснодара смогут присоединиться к акции, направленной на озеленение города, неизвестно.

- Пока еще погодные условия не подходят для высадки деревьев, - отметил глава города Евгений Первышов. - По времени высадки мы определимся позже с учетом рекомендаций наших озеленителей.