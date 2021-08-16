В Новороссийске и Анапе опубликовали телефоны «горячих линий» для пострадавших от подтоплений

Фото: admkrai.krasnodar.ru

После ливней в Анапе и Новороссийске дома и машины ушли под воду. В городах опубликовали телефоны «горячих линий» для пострадавших от подтоплений.

В Новороссийске пострадавшие Центрального внутригородского района могут обращаться за консультацией по номеру 8-8617-64-22-04, Приморского – 8-8617-27-22-77, Южного – 8-8617-22-01-10, Восточного – 8-8617-26-56-35, Новороссийского района – 8-8617-26-16-62.

В Анапе пострадавшим Виноградного округа необходимо звонить по номера 8-918-312-30-06, 8-989-249-44-35, поселка Уташ – 8-988-342-05-77, 8-989-762-96-48, села Цибанобалка (Приморского округа) – 86133-23400, 8-918-650-19-47, Гостагаевского округа – 8-86133-25199, 8-86133-25249, 8-86133-25149, 8-918-064-54-06. В администрацию Анапы следует обращаться по номерам – 8-918-350-31-38, 8-989-757-77-75.

Также в администрациях округов Новороссийска и Анапы работают пункты приема заявлений от жителей подтопленных домов.