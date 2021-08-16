15 земельных участков площадью 3 гектара изъяли в Краснодаре для муниципальных нужд

Фото: администрация и городская дума Краснодара

В Краснодаре в начале 2021 года изъято 15 земельных участков для муниципальных нужд. Площадь составляет 3 гектара. Об этом сообщил директор департамента Илья Павлов в ходе планерки администрации города.

–Земля изымается для строительства соцобъектов или ремонта дорог с последующей передачей департаменту транспорта, - подчеркнул Илья Павлов. Сейчас ведется изъятие еще 85 частей и 20 полноценных участков, которые занимают 10 гектаров.

Помимо названных территорий, за отчетный период вернули ещё 100 гектаров земли. Это – 33 земельных участка. Основанием для возврата является расторжение договоров аренды из-за неосвоения либо ничтожности заключений. Подчеркивается, что 24 территории принадлежат владельцам незаконно. Ведутся судебные разбирательства.

Напомним, на официальном сайте администрации Краснодара размещена интерактивная карта. На ней можно увидеть уже изъятые территории.

- Существующая карта должна постоянно обновляться,- отметил глава города Евгений Первышов. Это позволяет жителям понимать, как осваиваются изъятые территории.