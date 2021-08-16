В Краснодаре до плана осталось вакцинировать 22% взрослого населения

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В Краснодаре поставленный по вакцинации план выполнен уже на 78%. Прививку от коронавирусной инфекции получили уже 381 010 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Краснодарского края. Из названного числа вакцинацию прошли 47% от числа взрослых горожан.

- Благодарю всех краснодарцев, получивших прививку, - отметил глава Краснодара Евгений Первышов в ходе планерки администрации города.

Необходимо продолжать наращивать темпы вакцинации. По словам главы, это обезопасит всех окружающих, в том числе и молодое население, у которого стали чаще выявлять COVID-19.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что прививку от COVID-19 получили 64% работников потребительской сферы. Предприятия продолжают активно участвовать в акции «Привит от COVID».