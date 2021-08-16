В госпитали Кубани за сутки попали 253 человека с коронавирусом, скончались - 33

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Борьба с коронавирусом продолжается: за последние сутки в крае выявлено 253 заболевания. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщает Минздрав региона. Так, болезнь выявлена у 107 мужчин и 146 женщин, под удар инфекции попало 20 детей. Возраст пациентов - от 10 месяцев до 85 лет.

- В Краснодаре заболевание подтвердилось у 42 человек, в Лабинском районе – у 21, Курганинском – 20, - сообщает Министерство здравоохранения края. - В Апшеронском районе заболели 19 человек, в Отрадненском – 18, в Крыловском показатель составил 16, в Туапсинском и Мостовском – по 15. 14 заболеваний обнаружено в Анапе, в Новороссийске – 11, в Ленинградском районе – 10, в Калининском и Успенском – по 7. Пять человек заразились в Ейском районе. В Армавире, Темрюкском, Тихорецком районах – по 4, в Геленджике, Белореченском, Выселковском районах – по 3. По 2 заболевших выявлено в Староминском, Усть-Лабинском, Новопокровском районах. Наименьший показатель – по одному - в Кавказском, Тимашевском, Красноармейском, Крымском, Павловском, Белоглинском.

Напомним, с начала пандемии в крае заразились 63 183 человека. Из них - 4056 детей. 48 243 пациента выписали с выздоровлением, 4733 заболевших скончались. За последние сутки вылечились 63 пациента, 85 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, восемь – на ЭКМО. В стационарах находятся 3356 человек, дома в легкой форме переносит болезнь 6851 житель.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала о 78% вакцинировавшихся в Краснодаре. Прививку от COVID-19 получили уже 381 тысяча жителей города.