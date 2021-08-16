Умерла Ольга Рынковая - бывший главный редактор газеты «Восход» Абинска

Фото: Союз журналистов Кубани

В Абинске ушла из жизни Ольга Дмитриевна Рынковая – бывший главный редактор районной газеты «Восход». Женщине было 72 года. Об этом сообщает Союз журналистов Кубани.

В 1969 году Ольга Рынковая начала работу в издании «Восход», после – руководила гостелерадиокомпанией на Таймыре. В 2003 году вернулась в Абинск, где возглавила районку «Восход». Редакторскую должность Ольга Дмитриевна сменила на помощника депутата Госдумы Ивана Ивановича Демченко в Абинском районе.

- Ольга Рынковая являлась заслуженным журналистом Кубани. Выражаем соболезнования родным и близким в связи с утратой, - обратились к родственникам в Союзе Журналистов Кубани.

«Комсомольская правда» - Кубань» выражает соболезнования семье ушедшей Ольги Рынковой.