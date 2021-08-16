Краснодарский край и Абхазия названы одними из бюджетных курортов

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Одними из бюджетных курортов для россиян признаны Краснодарский край и Абхазия. В число регионов для отдыха вошли Крым, Турция и ОАЭ. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

- В Сочи и Анапе можно отдохнуть за 34,7 - 36,3 тысячи рублей. Абхазия обойдется дороже - от 48,7 тысячи рублей. В сумму входит перелет, проживание и питание, - сообщает АТОР.

Крым «потребует» от туристов за отдых от 52,2 тысячи рублей на двоих. Подчеркивается, что регион востребован из-за отсутствия требований сертификатов о вакцинации.

Турция остается на лидирующих позициях - путевку на 10 дней на конец августа можно купить за 54,9 тысячи рублей на семью из двух человек. Расходы на отдых в ОАЭ на двоих составят от 75,9 тысячи рублей с перелетом, проживанием и завтраками.

Ранее определены самые бюджетные регионы для отдыха в августе: Абхазия, Турция и Греция.

- Цены на путевки в Абхазию начинаются от 15 тысяч рублей на одного человека, в Грецию и Турцию — от 25 тысяч рублей. Путешествие на Кипр выйдет дороже — от 34 тысяч рублей, - говорят туроператоры.