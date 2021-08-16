В мэрии Анапы прокомментировали ситуацию с забытыми детьми-инвалидами

В настоящее время воды на территории лагеря нет

В соцсетях появилась информация, что после ливней подтопило лагерь «Черноморская зорька» в Анапе, а про детей-инвалидов в нем забыли. Отдыхающие якобы не могли добраться в столовую и сутки сидели без еды.

Но в мэрии города-курорта эти факты назвали «вбросом» и отметили, что все были накормлены.

- В «Черноморской зорьке» на Пионерском проспекте уже наутро организовали развоз детей между корпусами, столовой и клубом. Туда были направлены силы не только самого лагеря, но и администрации и прокуратуры. Генераторы быстро запустили, столовая работает. Детям также привезли конфеты. Никто голодным на сутки не оставался, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

В мэрии добавили, что в настоящее время на объекте полностью восстановлено электроснабжение, до этого бесперебойное электричество обеспечивалось генераторными подстанциями. Дети уже перемещаются по территории, организованы пешие проходы, возобновлены досуговые мероприятия на открытых площадках.

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