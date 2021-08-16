На 54 миллиарда рублей заключили в Сочи инвестиционные соглашения

Фото: пресс-служба администрации города Сочи

С начала 2021 года администрацией Сочи заключено 5 инвестиционных проектов. Сумма соглашений составила 54 миллиарда рублей. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщает пресс-служба города.

- Развитие Сочи – мирового курорта – необходимо, - подчеркнула заместитель главы города Инна Петухова. - Администрация работает над переориентацией инвесторов в сферу санаторного отдыха, туризма, в гостиничный и потребительский секторы.

На сегодняшний день на сопровождении в Сочи находятся 32 инвестпроекта. Все они – в потребительской сфере, а также отдыхе и спорте.

Сейчас на территории города реализуется несколько проектов. Так, в Сочи возводят спортивный гипермаркет «Декатлон», завершить строительство планируют в 2022 году.

Изменения коснутся гостиницы «Приморская», а на полюбившемся курорте Красная Поляна построят апарт-отели под брендом AccorHotels. Благодаря инвестиционным соглашениям будут отреставрированы набережная и пляж «Ривьера».

Также до 2025 года общественные места планируют обеспечить бесплатной раздачей Wi-Fi.