Председатель ЗСК Юрий Бурлачко: Наш малый сельхозтоваропроизводитель сможет торговать прямо со своего участка без посредников и ценовых накруток

Август в Краснодарском крае – разгар курортного сезона и время массового сбора урожая. Через ряд муниципалитетов летом к морю идет плотный поток автомобилей из всех субъектов РФ. Далеко не везде гости региона могут купить продукты питания, свежие овощи и фрукты, хотя поля и сады с обильным урожаем видны вдоль дорог по всему пути их следования. Но в ближайшее время ситуация должна измениться.

В Государственной Думе рассматривают законопроект «О внесении изменений в статью 19 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он разработан по прямому указанию президента и предусматривает расширение торговых возможностей крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Сейчас в соответствии с действующим земельным законодательством они не вправе размещать на своей земле стационарные торговые объекты и продавать там свою продукцию, потому что закон рассматривает такие действия, как нецелевое использование земель сельскохозяйственного назначения.

Внесенный российским правительством законопроект дает им такую возможность. Фермеры смогут реализовать продукцию собственного производства в магазинах, под навесами или в строениях, которые входят в состав имущества фермерского хозяйства. Торговать также можно будет в нестационарных объектах, которые установлены без нарушения почвенного слоя земельного участка.

Таким образом, наш малый сельхозтоваропроизводитель получит право со своего участка вести торговлю «напрямую», без посредников, которые накручивают итоговую цену в свою пользу.

Депутаты краевого парламента во время общения с избирателями в округах не раз выслушивали просьбы и предложения фермеров, владельцев ЛПХ и ИП о необходимости совершенствования форм торговли, обеспечения прямого выхода на покупателя. Принятие закона окажет помощь нашему малому предпринимательству в АПК, а это благотворно скажется на материальном положении десятков тысяч кубанских семей.

Такая форма торговли известна и широко практикуется во многих странах мира. Ее опыт показывает, что продажи «с поля» позволяют фермерам снизить производственные издержки, связанные со сбытом произведенного, а покупатели смогут серьезно сэкономить при покупке, приобретая качественную, гарантированно свежую продукцию.

В первую очередь принятие законопроекта повлияет на сельхозпроизводителей, которые работают у «гостевых», транзитных трасс. Те, кто находятся в удалении, тоже получат весомые преимущества. Законопроект даст возможность продавать товар жителям окрестных городов, которые заинтересованы в дешевых и экологически чистых продуктах.