Поиски пропавшего в горах Сочи челябинца приостановлены

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

В горах Сочи уже 9 дней ищут туриста. Как сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России, 7 августа с сообщением о пропаже обратился отец 30-летнего жителя Челябинска. Мужчина должен был находиться на территории с 31 июля по 3 августа, однако 2 августа перестал выходить на связь.

- В поиске туриста за все время задействовано 111 спасателей, сообщают в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. Мужчина пропал во время прохождения маршрута урочище Медвежьи Ворота — Бзерпинский карниз — Лагерь Холодный. Первая группа изучила территорию от первого притока реки Пслух до стоянки на Бзерпинском карнизе, вторая обследовала ледник Холодный.

В настоящее время поиски в полную силу приостановлены из-за непогоды - прошедших дождей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о найденном теле утонувшей в Адлере туристки. Погибшую унесло морским течением в акваторию Гагры.