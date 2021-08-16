В Анапе ливнями разрушило лестницу «400 ступеней»

Фото: instagram.com/anapskoechernomore

Стихия накрыла Анапу: здесь не только ушли под воду дома и машины, разрушена инфраструктура. В том числе пострадала одна из достопримечательностей – знаменитая лестница «400 ступеней».

- Спуск к морю в этом месте запрещен. Жителям и гостям Анапы нужно учитывать этот факт во время своих прогулок, - пишут в соцсетях отдыхающие.

В это время в мэрии попросили быть осторожными, но сроки восстановления не уточнили.

- К ремонту лестницы на курорте приступят после основных работ. О том, когда будет отремонтирована достопримечательность, сообщим дополнительно, - ответили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.