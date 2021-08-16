Интерьер стадиона «Краснодар-2» показал архитектор Игорь Марков

Фото: facebook.com/igor.markov.359

Архитектор, директор GMP International Moscow Игорь Марков накануне показал интерьер нового стадиона «Краснодар -2». В своём аккаунте в «Facebook» он разместил публикации с фотографиями помещения.

На снимках изображены раздевалки для игроков, помещение стадиона с диванами и креслами, а также сам стадион с трибунами. Отделка и предметы выполнены в зелено-черной окраске – цветах команды «Краснодар».

- Он прям сливки современной архитектуры, он будет, как айфон, и намного круче главного стадиона, - подчеркнул архитектор Игорь Марков в интервью.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывала о строительстве нового стадиона «Краснодар-2». Объект возводится вдоль улицы Посадского бизнесменом Сергеем Галицким.