В Кадастровой палате Кубани сообщили о сайтах-двойниках ведомства

Фото пресс-службы ведомства

В настоящее время существуют сайты-двойники официальных сайтов Росреестра (https://rosreestr.gov.ru) и Кадастровой палаты (https://kadastr.ru), которые, маскируясь под официальные организации и используя похожую символику, предоставляют услуги по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости гражданам. Чтобы получить достоверную и актуальную информацию из госреестра недвижимости, следует обращать внимание на адрес сайта. Так как выписки, которые выдают поддельные организации, являются, во-первых, недостоверными, а во-вторых, стоимость, как правило, завышена. И в итоге необходимую информацию можно вообще не получить.

Таким образом, услуги, которые навязываются сайтами-подделками, являются незаконными, и их следует избегать. По понятным причинам ведомство не несет какую-либо ответственность за информацию, полученную гражданами на неофициальных сайтах.

Стоит отметить, что на сайте Росреестра не нужно регистрироваться, подавать запросы или вносить оплату.

- Интерфейс публичной кадастровой палаты (ПКК) аналогичен популярным сервисам Google Maps и Яндекс.Карты. Удобная привязка к географической карте России дает возможность визуально отыскать объект недвижимости, не зная его точного адреса, но зная его примерное местоположение и некоторые характерные особенности, - прокомментировал начальник отдела обеспечения ведения ЕГРН Кадастровой палаты Алексей Осин.

При наведении курсора на любую точку на ПКК, а также, выполнив поиск по одному из доступных параметров (кадастровый номер, географические координаты объекта или адрес), пользователь получит основные сведения о найденном объекте. Представленная информация будет содержать данные о соответствующей кадастровой единице, в зависимости от вида объекта недвижимости.

Так, при просмотре сведений о земельном участке будет доступна информация о его конфигурации, категории земель, разрешенном использовании, форме собственности, кадастровой стоимости. Также возможно просмотреть смежные с искомым объектом земельные участки, поставленные на кадастровый учет.

ПКК также предоставляет пользователю возможность получить справочную информацию об объекте в режиме онлайн или выписку из ЕГРН. Данная возможность содержится в разделе «Услуги» в карточке с информацией об объекте.

Посредством ПКК возможно получить общедоступные сведения о памятниках истории, зонах с особыми условиями использования территории, лесничествах, особо охраняемых природных территориях и так далее.

Взаимосвязанные ресурсы позволяют работать с пространственными данными, измерять расстояния между объектами, определять координаты точки. Пользователь может распечатать нужный фрагмент с комментариями, а также поделиться ссылкой на него в социальных сетях.