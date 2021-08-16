В Сочи строители повредили кабель высоковольтной линии электропередачи

Фото пресс-службы энергокомпании

В селе Молдовка Адлерского района Сочи строители проводили несогласованные земельные работы. Специалисты при работах повредили волоконно-оптическую линию связи. По счастливому стечению обстоятельств обошлось без последствий для жизни и здоровья «копателей».

- Была повреждена кабельная линия 110 кВ. Энергетики оперативно провели восстановительные работы и не допустили длительного отключения электроэнергии у потребителей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Россети Кубань».

Сейчас подсчитывается нанесенный ущерб энергокомпании.

Напоминаем, приближение к кабельным и воздушным линиям электропередачи, находящихся под напряжением, представляет опасность для жизни и здоровья людей. Все работы в охранных зонах кабельных и воздушных линий электропередачи согласовываются в энергокомпании.