Когда на курортах Краснодарского края можно будет купаться в море после мегациклона

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Непогода не отступает: на побережье края ожидаются осадки. Как сообщают синоптики, дожди вновь пройдут в Новороссийске, Анапе и Темрюке, что прибавит работы экстренным службам. На расчистку последствий от выпавших осадков потребуется еще несколько дней. Пляжи в это время работать не будут. В Роспотребнадзоре рассказали, когда можно будет купаться в море.

- В акваториях Новороссийска, Анапы и Темрюка пробы воды отберут, когда успокоится погода, - сообщает начальник пресс-службы Роспотребнадзора Ирина Воронкова. Сейчас на территориях подтопления купаться нельзя. Проверить воду планируется после очередных осадков. Так что как минимум еще неделю придется не купаться в море.

Ранее «Комсомольская правда - Кубань» сообщала о том, какой будет погода на Кубани в ближайшую неделю. Ненастье правит жизнью в регионе уже четвертый день.