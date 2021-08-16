Увеличить торговые места для фермеров в Краснодаре поручил Евгений Первышов

Фото: пресс-служба Краснодара

Глава Краснодара Евгений Первышов указал на необходимость увеличить число торговых мест для местных фермеров. Об этом стало известно накануне в ходе планерки администрации Краснодара. Расширение количества точек связано с произведенной продукцией. В августе у местных производителей её накопилось много. Точки же для её реализации были сокращены с наступлением жары - с 16 до 6. Так как для мясной и молочной продукции нужна определенная температура.

- Традиционные места для продажи сельхозпродуктов из ближайших муниципалитетов надо возобновить, - сказал глава города Евгений Первышов. - Работу торговли местных производителей, количество которых растёт, необходимо наладить.