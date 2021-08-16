В Горячем Ключе утонул 7-летний мальчик

Фото: Алексей БУЛАТОВ Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 августа в Горячем Ключе произошла страшная трагедия. В Псекупсе утонул 7-летний мальчик. Его унесло течением. Известно, что на речке ребенок был без родителей, вместе со своей сестрой.

- По данному факту проводится проверка, на месте происшествия работает следствие, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

Также в ведомстве добавили, что в настоящее время выясняются все причины и обстоятельства случившегося. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.