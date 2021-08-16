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Общество16 августа 2021 16:46

Еще 4 человека стали фигурантами в деле о взятках в управлении Роспотребнадзора Кубани

В марте 2021 года сотрудники отделов получили по 100 и 150 тысяч рублей за молчание о нарушениях
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Олег Укладов

Фото: Олег Укладов

В деле о взятках в управлении Роспотребнадзора Кубани новые подробности: возбуждены уголовные дела в отношении ещё четырех человек. Фигурантами стали заместитель начальника отдела надзора и три специалиста-эксперта. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

В марте 2021 года работники отдела получили сумму в размере 150 тысяч рублей. При этом меры при проверке санитарно-эпидемиологических норм предприятия приняты не были.

Другие сотрудники за обещание не привлекать к административной ответственности предприятие-нарушителя получили 100 тысяч рублей. На предложившего взятку также возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки».

Всего при проверке было изъято 11 миллионов рублей.

- На сегодняшний день фигуранты дела уволены из управления Роспотребнадзора, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ по краю, - сообщает пресс-служба СК РФ по краю.

Обсуждается вопрос о мере наказания, начальник отдела заключен под стражу. Расследование уголовных дел продолжается.