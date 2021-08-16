"Единая Россия” идет в Думу под №5 в бюллетене

“Единая Россия” получила пятый номер в избирательном бюллетене на предстоящих выборах в Госдуму в сентябре. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак рассказал, что для партии непринципиальна позиция в бюллетене, поскольку избиратели отдают голоса за программу и инициативы по развитию страны.

Как отметил Турчак, для “Единой России” важность представляют три важнейших принципа, привлекающих избирателей. Речь идет о защите, заботе и благополучии россиян, сообщает Nashgorod.ru.

- Пятый номер - символ нашей пятерки, с которой мы идем на выборы: Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Анна Кузнецова, Елена Шмелева. Каждый из них является профессионалом своего дела. Убежден, что они совместно приведут нашу партию к победе, - отметил Турчак.

Секретарь генсовета также сказал, что партия осталась довольна жеребьевкой и надеется одержать победу честно. Он считает, что большой избирательный перечень свидетельствует о том, что гражданам будет из чего выбирать.

В 2021 году «Единая Россия» выдвинула более 600 кандидатов в Госдуму по одномандатным избирательным округам и по федеральному списку.

Указывается, что жеребьевка проводилась 16 августа. В ней принимали участие 14 партий, федеральные списки кандидатов которых были зарегистрированы на предстоящие выборы в Государственную думу восьмого созыва.

Как сообщает портал ER.ru, единый день голосования пройдет 19 сентября текущего года. Выборы продлятся в течение трех дней - с 17-го по 19-е число.