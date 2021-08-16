Владелец цистерны обвинен за взрыв на газозаправке в станице Васюринской

Фото: Алексей Булатов

Вину за взрыв на газозаправочной станции в станице Васюринской, который случился в июле 2020 года, предъявили владельцу цистерны. Об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщает СУ СК по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в 2014 году предприниматель приобрел полуприцеп-цистерну для перевозки сжиженного газа, которую поставил у дороги в Васюринской, открыл АЗС и спокойно торговал газом 6 лет. При этом никакой лицензии у него не было.

Вечером 31 июля 2020 года произошла разгерметизация оборудования. Газовоздушная смесь, считают эксперты, загорелась, и газ в цистерне вспыхнул. Огонь охватил 300 квадратных метров площади. Загорелись и припаркованные у заправки автомобили - от взрыва пострадали две машины. В результате от ожогов погибли 45- и 41-летний мужчины, еще 8 человек получили ожоги.

Сейчас дело направили в суд.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала о взрыве на газозаправочной станции в Краснодарском крае. В результате происшествия сгорели две машины, три человека пострадали.