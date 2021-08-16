Аварийные работы на газопроводе по улице Ставропольской проведут в Краснодаре

Фото: Николай Оберемченко

По улице Ставропольской 17 августа пройдут аварийные работы на газопроводе. Ремонт планируется на участке от улицы Шевченко до Титаровской. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Движение машин ограничат по крайней левой полосе в направлении из города. Также 42 объекта по улице Ставропольской, начиная от Вишняковой и до Степана Разина, отключат от газоснабжения.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре улицу Гаврилова частично перекроют с 14 августа по 6 сентября. Дорожные работы запланированы только в выходные дни.