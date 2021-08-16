Глава Сочи встретился с призером Олимпийских игр в Токио Еленой Весниной

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Глава Сочи Алексей Копайгородский встретился с призером олимпийских игр в Токио Еленой Весниной. Спортсменка в дуэте с Асланом Карацевым завоевали серебро. Об этом сообщила пресс-служба города-курорта.

На встрече глава города поздравил теннисистку с результатом, а также обсудил возможность создания современной теннисной академии. Уже известно о поручении профильным департаментам выбирать участок.

- Почетно, что именно наша землячка завоевала Олимпийскую медаль. Большой теннис всегда был и остается популярным видом спорта на курорте, и это надо сохранять постепенным развитием, - отметил в ходе диалога Алексей Копайгородский.

По словам Елены Весниной, нужно обустроить не менее десяти кортов на улице и в зале, разместить тренажерный зал и базу для восстановления после тренировок.

Как стало известно в ходе встречи, Елена Веснина примет участие еще в нескольких соревнованиях, а пока – на заслуженный временный отдых с семьей. За серебряный результат девушка награждена квартирой в Сочи, где сможет жить и работать, развивая академию тенниса.