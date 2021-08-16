Роспотребнадзор признал результаты исследований на COVID-19 лаборатории Клиники Екатерининская окончательными

Клиника Екатерининская на ул. Герцена, 265/2.

Роспотребнадзор проанализировал эффективность лабораторий Краснодарского края в сфере диагностики COVID-19. В исследовании учитывалось соотношение подтвержденных и опровергнутых положительных проб ПЦР-теста на этапе проверки в региональном Центре гигиены и эпидемиологии. По итогам исследования Клиника Екатерининская показала высокий процент достоверности результатов исследований на коронавирус, и Роспотребнадзор признал результаты ее ПЦР-тестов окончательными.

Это означает, что пациенту, который сдал анализ на коронавирусную инфекцию в Клинике и получил положительный результат, теперь не придется ждать верификации Роспотребнадзора. С этим результатом он может сразу обратиться за помощью в муниципальные медицинские учреждения. Положительный ПЦР-тест на COVID-19 от лаборатории Клиники Екатерининская является основанием для официального признания пациента заболевшим.

Ранее все положительные пробы ПЦР-теста направлялись на подтверждение в лаборатории, определенные Роспотребнадзором. Теперь такой необходимости нет.

Результаты ПЦР-теста от Клиники Екатерининская окончательные, если количество знаков не превысит допустимое значение

Результаты ПЦР-теста Клиника Екатерининская предоставляет в течение 6-8 рабочих часов с момента сдачи биоматериала и автоматически подгружает их в базу Роспотребнадзора. Пациенты, сдавшие анализ в филиале Клиники на ул. Герцена, 265/2, могут получить результат еще быстрее – от 3 часов.

Реагенты, которые демонстрируют специфичность до 100%, и техническое оснащение лаборатории клиники дают возможность выявлять все штаммы коронавируса.

В Клинике Екатерининская представлен весь спектр диагностики на коронавирус – ПЦР-тест, анализ крови на антитела (IgA, IgM, IgG к SARS-CoV-2), экспресс-тест на антиген и лабораторная оценка иммунитета после болезни и после вакцинации.

СПРАВКА «КП»

Клиника Екатерининская – крупнейшая сеть многопрофильных клиник на Юге России, объединяет шесть многопрофильных центров в Краснодаре и один в Сочи. Сеть включает в себя Центр лучевой диагностики, Центр флебологии, Центр колопроктологии, Центр репродукции и генетики, Центр косметологии, Центр стоматологии, Центр хирургии, Центр восстановления, круглосуточный детский стационар, частный роддом и диагностическую лабораторию. В клинике работает более 700 профессиональных врачей.

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