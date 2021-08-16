Мэрия Краснодара прокомментировала обрушение перекрытия в многоквартирном доме

Фото: instagram.com/olesya_pelentsova_

В соцсетях жители многоквартирного дома в хуторе Ленина пожаловались на то, что в одной из комнат обрушилось перекрытие. Кроме того, этот дом много лет отказываются признать аварийным, хотя в нем нет ни отопления, ни водоснабжения.

Фото: instagram.com/olesya_pelentsova_

В мэрии прокомментировали ситуацию.

- Как рассказали в администрации Пашковского сельского округа, речь идет об обрушении не кровли, а потолка в одной из квартир на втором этаже. Жителям предоставили «лодочку» и привлекли рабочих для помощи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Фото: instagram.com/olesya_pelentsova_

Также в мэрии добавили, что управляющей компании в доме нет, домом управляют собственники помещений. В связи с этим, чтобы признать дом аварийным, жителям за свой счет необходимо организовать проведение независимой экспертизы состояния здания, его несущих конструкций. После этого администрация города сможет принять решение о признании дома аварийным и подлежащим сносу или же его реконструкции.