В Краснодаре 17 августа от газа отключат 42 объекта по улице Ставропольской

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На улице Ставропольской проведут аварийные работы на газопроводе. Бригада будет задействована 17 августа между улицами Шевченко и Титаровской. В связи этим левую полосу по направлению из города перекроют для движения.

- Аварийно-восстановительные работы будут организованы в газовом колодце, расположенном под проезжей частью. От газа отключат 42 объекта, расположенных по улице Ставропольской от Вишняковой до Степана Разина, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Также в мэрии добавили, что время работ запланировано с 10 утра до 20 часов вечера.