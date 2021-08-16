В Краснодаре достроили один из литеров проблемного ЖК «Фонтаны»

Фото: admkrai.krasnodar.ru

ЖК «Фонтаны» в Краснодаре должны были сдать еще в конце 2019 года. Но застройщик не смог уложиться в сроки, объект был передан другому инвестору. На прошлой неделе краевой департамент по надзору в строительной сфере выдал заключение о соответствии на этот объект.

- Достроили десятый литер проблемного ЖК «Фонтаны» на 414 квартир. Все строительно-монтажные работы завершены в полном объеме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В ближайшее время администрация Краснодара проведет необходимые юридические процедуры, чтобы ввести объект в эксплуатацию. Собственники квартир до конца августа получат долгожданные ключи.

Стоит отметить, что в этом году на Кубани планируют достроить еще 83 проблемных дома.