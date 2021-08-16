Фонтан на Главной площади Краснодара поставят на нейтральный режим из-за ремонта

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Фонтан на Главной городской площади Краснодара начнут ремонтировать 17 августа. Здесь специалисты заменят решетки. Работы завершат через пару недель, до конца августа. Но отключать водный объект не планируют.

- Специалисты приведут в порядок деформированные места в решетке, которые образуются в результате массовых прогулок жителей и гостей города. Для безопасности жителей участки будут поочередно огораживать. Но при этом полностью отключать фонтан не планируют, его поставят на нейтральный режим, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Напомним, по выходным дням на плоскостном светомузыкальном фонтане играет классическая музыка. Сезон фонтанов завершится в конце октября - начале ноября.