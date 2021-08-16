Трассу Новороссийск – Керчь под Анапой перекрыли для движения из-за подтопления

Фото пресс-службы Госавтоинспекции края

Движение на федеральной автодороге Новороссийск – Керчь ограничено из-за подтопления. Днем 16 августа сотрудники ГИБДД перекрыли участок трассы под Анапой, после ливней он оказался в воде.

- Из-за обильных осадков подтопило прилегающие территории и часть трассы. Сотрудники Госавтоинспекции ограничили движение на 65-ом километре для безопасности и организовали объезд через поселок Виноградный, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На участке дежурят инспекторы, они регулируют движение и организовывают его, исходя из обстановки на месте.

Напомним, накануне также был перекрыт участок трассы Новороссийск – Керчь. Здесь подтопило 55-ый километр между посёлком Цибанобалка и посёлком Пятихатки. До сих пор здесь запрещен проезд для грузовиков, их направляют через станицу Гостагаевскую.

А 13 августа из-за наводнений были перекрыты три участка трассы в Краснодарском крае.