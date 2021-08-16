В Новороссийске построят новую поликлинику для жителей шести поселений

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В селе Борисовка города Новороссийска построят поликлинику, которая будет обслуживать сразу несколько сельских населенных пунктов. Объект возведут в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

- В здании поликлиники создадут 450 помещений. Здесь медики будут обслуживать взрослых и детей из шести поселений – Цемдолина, Кирилловка, Глебовское, Васильевка, Южная Озереевка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В настоящее время все жители этих поселений добираются в амбулаторию №1 Новороссийска. Планируется начать возводить новое здание в этом году.