В Сочи вакцинировали более 60% взрослого населения

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В городе-курорте продолжают вакцинировать населения от коронавируса, здесь уже привились более 60% взрослого населения. Об этом сообщил мэр Сочи в соцсетях.

- Сочи перешагнул 60-процентный рубеж по вакцинации. Прививки поставили уже свыше 155 тысяч человек. Продолжим работу с ТОС, чтобы все желающие могли удобно и быстро записаться на процедуру, - написал Алексей Копайгородский в Telegram-канале.

Стоит отметить, что в Сочи работает 32 стационарных и 3 выездных пункта вакцинации.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре до плана осталось вакцинировать 22% взрослого населения. Прививку от COVID-19 получили уже 381 тысяча жителей краевого центра.