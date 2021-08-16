Движение на трассе Новороссийск – Керчь под Анапой восстановили

Фото: instagram.com/omvd_anapa

Движение на федеральной автодороге Новороссийск – Керчь под Анапой ограничивали днем 16 августа из-за подтопления. Машины пускали в объезд через поселок Виноградный. Но к вечеру вода с участка сошла, и инспекторы снова открыли путь.

- Движение на федеральной автодороге «Новороссийск – Керчь» в городе-курорте Анапа восстановлено. Проведение необходимых работ окончено, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ОМВД России по Анапе.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили, что на дороге нужно соблюдать правила движения и скоростной режим.

Напомним, накануне также был перекрыт участок трассы Новороссийск – Керчь. Здесь подтопило 55-ый километр между посёлком Цибанобалка и посёлком Пятихатки. До сих пор здесь запрещен проезд для грузовиков, их направляют через станицу Гостагаевскую.