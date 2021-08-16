Фото: instagram.com/andreimakovozov.

В семи районах Кубани продолжает действовать режим ЧС из-за непогоды. Об этом сообщают в краевом оперативном штабе. После сильнейших ливней сразу несколько населенных пунктов оказались затоплены. По последним данным, большая вода зашла в 758 домов, пострадали 1 986 придомовых территорий и подвалы 15 многоэтажек.

Воду в домах продолжает откачивать техника.

- В Анапе, Славянском и Темрюкском районах развернуто 32 пункта временного размещения, где находятся 1218 человек, из них 451 ребенок, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона. - В этих же муниципальных образованиях функционируют 106 оценочных комиссий.

Они уже обследовали 5522 дома, составили 1456 актов.

- Работу в районах контролируют главы муниципалитетов, - говорят в оперштабе края.

ВАЖНО!

Работает горячая линия МЧС России по Краснодарскому краю:

8 (861) 268-64-40.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

«01» - единый телефон спасения;

«101» - с мобильных телефонов.