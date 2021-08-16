Вырытая траншея помогла избавить от воды самую затопленную улицу Анапы

Фото: кадр из видео.

Дожди донимали Анапу последние четыре дня. Здесь не только ушли под воду дома и машины, разрушена инфраструктура. В том числе пострадала одна из достопримечательностей – знаменитая лестница «400 ступеней». Около 10 тысяч человек остаются без света из-за разгула стихии. Из-за небывалой непогоды затопило одну из главных улиц курорта - Пионерский проспект. Местами глубина луж была по пояс - люди даже не рисковали и искали обходные пути.

Чтобы снизить уровень воды, на улице вырыли траншею.

- С 15 августа велись активные работы по восстановлению отводного канала, - сообщает пресс-служба администрации города.

И это помогло - вода уходит, но медленно.

Ситуация на курорте налаживается, но, к сожалению, не везде. Поселок Джемете по-прежнему затоплен, не восстановлено после непогоды и село Пятихатки.