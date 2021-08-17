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Происшествия17 августа 2021 8:12

Чиновница из Адыгеи обманула государство на 600 тысяч рублей

В отношении женщины возбудили уголовное дело
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: 01.мвд.рф

Фото: 01.мвд.рф

39-летняя жительница Шовгеновского района Адыгеи работала в местной администрации начальником одного из отделов. Она, используя свое положение, трудоустроилась по совмещению в ДК на должность художественного руководителя. А позже фиктивно трудоустроила туда же и свою родственницу.

- Женщины два года получали зарплату, не выполняя своих обязанностей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Основанием для принятия процессуального решения послужили материалы, поступившие из регионального управления ФСБ России, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

В ведомстве добавили, что подозреваемая причинила ущерб на сумму более 600 тысяч рублей. Ей грозит до шести лет тюрьмы.

Источник в правоохранительных органах сообщил "КП" - Кубань", что подозреваемой является начальник управления культуры администрации Шовгеновского района А. А. Бечмукова.