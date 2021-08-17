Погода на 17 августа 2021 года в Краснодаре: ливни и грозы сменятся адской жарой и палящим солнцем

Погода на 17 августа 2021 года в Краснодаре: ливни и грозы сменятся адской жаркой и палящим солнцем

Неделя дождей позади. Атмосферный циклон ненадолго покинул Кубань, чтобы набрать мощи. Уже в четверг на регион обрушатся новые мощные ливни.

Пока в Краснодаре жара. Столбики термометров рванули вверх. По прогнозам синоптиков, во вторник жителей краевой столицы ожидает жара и палящее солнце.

«КП» - Кубань» выяснила, какой будет погода на 17 августа 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что воздух прогреется до плюс 32 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики. - Это будет самый высокий показатель за последние полторы недели.

Также в городе ожидается небольшое усиление ветра до 7-8 м/с.