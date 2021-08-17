Погода на 17 августа 2021 года в Анапе: ливни и грозы оставят курорт в покое

Погода в Анапе. Фото: Яндекс/карты

Спустя неделю ливни и грозы оставят курорт в покое. Уже сегодня в Анапе будет палить солнце, а воздух прогреется до непривычных отметок - плюс 31 градус. Так тепло на курорте не было уже больше недели, пока шли ливни.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 17 августа 2021 года в Анапе.

- Ожидаем, что максимальная температура воздуха во вторник составит плюс 31 градус, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики.

Также на курорте ожидается штиль. Порывы ветра не превысят 3 м/с.