Институт космических исследований сообщил об исчезновении пятна нефти под Новороссийском

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Пятно от разлива нефти под Новороссийском в Черном море практически исчезло. Уже на снимке со спутника от 12 августа следов пятна на поверхности воды не наблюдается.

- То, что на изображении от 12 августа следов пятна на поверхности нет, можно объяснить естественными процессами: тяжелые фракции нефти опускаются под поверхность воды, а легкие испаряются, - сообщает пресс-служба Института космических исследований РАН со ссылкой на спутниковый сервис VEGA-Science.

Изображения получены с помощью радиолокаторов спутников Sentinel-1 (ESA) и спутникового сервиса VEGA-Science.

В настоящее время анализируются причины произошедшего разлива и оцениваются его последствия.

Напомним, в Черном море под Новороссийском 7 августа произошел залповый выброс сырой нефти. Согласно снимкам со спутника, в море вылилось 80 квадратных километров нефти. По предварительным данным, главная причина ЧП – внутренняя поломка, а также халатность сотрудников морского порта. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.