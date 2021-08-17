тренировка следж-хоккейной команды

В Краснодаре прошла первая тренировка детской следж-хоккейной команды. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края.

Следж-хоккей, или хоккей на санях, - командная спортивная игра на льду. Хоккеисты двух команд на специальных санях передают клюшками шайбу, стараясь забить максимальное количество голов в ворота соперника и не пропустить ни одного в свои. В общем, аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Это уже вторая подобная детская команда в регионе. Первая появилась в Сочи год назад, - пояснили в минспорта.

- Ура! Мы выиграли грант по открытию второй команды по следж-хоккею в Краснодарском крае! Теперь в Краснодаре дети с ограниченными возможностями здоровья будут играть в следж-хоккей! - не скрывают радости в автономной некоммерческой организации Центр адаптивной физической культуры, спорта и туризма «Энергия жизни».

Сейчас в краевом центре этим видом спортом занимаются около 10 ребят. Спортсменов приютила главная ледовая арена города - Ice palace. Краснодарские подростки накануне впервые вышли на лед и уже доказали, что они настоящая ледовая дружина. В будущем обе команды планируют встретиться для товарищеского матча.