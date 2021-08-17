До конца года в Краснодаре поставят семь светофоров со светодиодными опорами

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В Краснодаре повышают безопасность дорожного движения. Для того чтобы водители видели перекрестки издалека при тумане или осадках, на них установят светофоры со светодиодными опорами. В этом году планируется оборудовать подсветкой оборудование по семи адресам.

- До конца года светодиодные ленты на опорах светофоров появятся на пересечении улиц Героев Разведчиков - Героя Яцкова, Зиповская - Котлярова, Красных Партизан - Брюсова, Красных Партизан - Передерия, Кубанская Набережная - Комсомольская, Российская - Кухаренко, Селезнева - 2-я Пятилетка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

В 2022 году оборудуют еще восемь перекрестков светофорами со светодиодными опорами, а на 2023-й запланировано четыре обновления.

Как уже сообщалось, в Краснодаре продолжают устанавливать светофоры нового образца с дополнительной секцией для пешеходов. Первый такой светофор заработал на перекрестке улиц Трамвайной и Селезнева.