В аэропорту Краснодара задержали контрабандную партию египетских масел и мазей

Фото пресс-службы Краснодарской таможни

Краснодарские таможенники обнаружили незадекларированную коммерческую партию различных масел и мазей. Ее выявили в аэропорту краевого центра. Товар перевозили из Египта.

- Гражданка России привезла 288 флаконов мазей и масел, при этом какие-либо сведения о перемещаемом ею через таможенную границу товаре таможенному органу не заявляла. При задержании сообщила, что за 9 тысяч она купила их на рынке Каира для себя и своих родственников, - отметили «КП» - Кубань» в пресс-службе Краснодарской таможни.

Так как характер продукции носил потребительские свойства, таможенники сделали вывод, что товар был ввезен для продажи. Составлен протокол, женщине грозит крупный штраф.