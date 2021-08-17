На 13 миллиардов рублей реализовано сельхозтехники в крае

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Стали известны результаты работы отрасли сельхозмашиностроения: производство комбайнов возросло на 50%, техники для обработки почвы – на 41%, тракторов – на 33%. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в ходе встречи с журналистами. Всего в начале 2021 года на реализацию техники затрачено 13 миллиардов рублей, общий рост составил 89%.

- Программа регионального субсидирования позволяет производителям продавать продукцию со скидкой в 10%, которая возмещается бюджетом края, - подчеркнул глава региона. В 2021 году на спонсирование выделено 80 миллионов рублей. Деньги помогают улучшать производство, выводить на рынок новую продукцию, обновлять технику.

Напомним, в Краснодарском крае технику для сельскохозяйственной сферы производят на 30 предприятиях. Общее число работников – 2 тысячи человек. В первом полугодии произведено более 640 комбайнов для уборки зерна, 128 тракторов. Техники для обработки почвы создано 1,2 тысячи единиц.