На Кубани взрывотехники уничтожили шесть боеприпасов военных лет

Фото пресс-службы Росгвардии

Шесть боеприпасов времен войны за прошедшую неделю обследовали и уничтожили сотрудники ОМОН. Мины и гранаты были найдены в разных районах Краснодарского края.

- В Крымске при проведении земляных работ обнаружили 82-мм минометную мину. Аналогичный боеприпас нашли в хуторе Красная Батарея этого же района. Еще одну 82-мм минометную мину нашли в Красносельском районе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что в Туапсинском районе в селе Тенгинка местный житель заметил в лесном массиве ручную гранату РГД-33, а в самом городе обнаружили 82-мм минометную мину со следами коррозии. Кроме того, в реке Абин в городе Абинске местный житель обнаружил предмет, конструктивно схожий с гранатой Ф1 времен войны. Все боеприпасы были уничтожены.