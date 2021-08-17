Выплаты в размере 5 тысяч рублей получат педагоги ко Дню знаний

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Соцвыплаты педагогам ко Дню знаний обсудили накануне на заседании Городской Думы Краснодара. Представители партии «Единая Россия» предложили сделать ежегодно поддержку сотрудников образовательных учреждений в размере 5 тысяч рублей.

-Это хорошая соцвыплата педагогам, сейчас из бюджета заложена сумма на 3 года, но, думаю, поддержка станет ежегодной, - подчеркнул глава города Евгений Первышов. Сумма может быть проиндексирована, учитывая возможности бюджета.

Финансовая поддержка коснется 15 тысяч работников образования - учителей, завучей, директоров учреждений, воспитателей детсадов, педагогов допобразования. Под выплаты не попадут те, кто находится в декретном отпуске – до года или до трех лет.

В 2021 году рассчитано выделить 97,3 миллиона рублей, на 2022 г. - 102 млн руб., на 2023 г. — 104 млн руб.

Напомним, школьные линейки 1 сентября пройдут только для первых и выпускных классов. Ограничения связаны с распространением COVID-19.