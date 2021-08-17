СберБанк и Росреестр запустили электронную регистрацию сделок за сутки

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка.

СберБанк и Управление Росреестра по Краснодарскому краю запустили пилотный проект «Электронная регистрация сделки за 1 день». Жителям Краснодарского края доступно оформление и регистрация недвижимости по договорам купли-продажи за один день без необходимости посещать МФЦ.

В ходе рабочих встреч представителей банка и Управления Росреестра по Краснодарскому краю разработан порядок взаимодействия и алгоритм действий при поступлении пакета документов на государственную регистрацию в электронном виде.

- Покупка недвижимости - мечта многих людей, однако путь к ней до сих пор ассоциируется с трудностями и долгим оформлением. Сбер совместно с Росреестром стремится сократить время на регистрацию права собственности с пяти до одного дня, и за две недели нам удалось провести тысячу таких сделок. Это настолько меняет привычный порядок вещей, что купить квартиру или дом становится так же легко, как заказать бытовую технику или вещи в интернете. Заявка отправляется в ведомство с помощью сервиса электронной регистрации Сбера, при этом оплатить недвижимость можно как наличными, так и оформив ипотеку, - говорит управляющий Сбербанка по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяна Сергиенко.

- Росреестр активно переводит свои услуги в электронный формат, что имеет множество преимуществ: круглосуточный доступ к сервисам на сайте Росреестра, безопасность и другие. Электронная регистрация сделки за один день стала возможна благодаря интеграции электронных сервисов Росреестра и кредитных организаций, - руководитель Управления Росреестра по Краснодарскому краю Александр Долгов.

Сервис электронной регистрации Сбера позволяет отправить сделку на регистрацию в Росреестр дистанционно. Чтобы продавец и покупатель недвижимости гарантировано выполнили взаимные обязательства, в Сбере действует сервис безопасных расчетов. Он обеспечивает безопасное перечисление денежных средств от покупателя к продавцу после регистрации сделки в Росреестре без визита в банк. Также для удобства клиентов при покупке недвижимости на первичном рынке действует дистанционное открытие счета эскроу. Подробнее о дистанционных сервисах Сбера читайте по ссылке.